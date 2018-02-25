Ученый рассказал, как пришельцы смогут узнать о людях

В своей книге Шкловский отметил, что пришельцы смогут узнать о существовании людей только при ближайшем рассмотрении Земли. По словам астронома, другого способа догадаться о жизни на Земле у инопланетян нет шансов.

Как рассказал советский астроном Иосиф Шкловский на страницах своей книги «Вселенная. Жизнь. Разум», что рассмотреть людей смогут только те инопланетные цивилизации, чей уровень технического развития равен земному. Он отметил, что если марсиане будут наблюдать за Землей, то им не удастся заметить на планете следы сельскохозяйственной деятельности, вырубку лесов и огни крупных городов. В то же время астроном заметил, что ровным счетом ничего о жизни на Земле не расскажет и наличие свободного кислорода в атмосфере.

Исследователь предположил, что инопланетные цивилизации смогут найти людей только при близком рассмотрении. По его словам, даже вырабатывающиеся в процессе жизнедеятельности газы не смогут быть замечены, если пришельцы пошлют на Землю зонды, произведенные цивилизацией, которая по технологическому развитию догнала людей.