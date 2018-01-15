Экстракт из опарышей: российские биологи нашли мощный "усилитель" для антибиотиков

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили у личинок мясных мух особые вещества, которые помогают им уничтожать бактерии. В статье для журнала Infection and Drug Resistance они пишут о потенциале своей находки.

Команда российских биологов пытается найти способ подавлять так называемые биопленки. Это скопление вязких веществ, например - сахаров, возникающие на поверхности ран и затрудняют их заживлении. Бактерии развиваются в этой благотворной среде, которая не дает иммунной системе пациентов подобраться к зловредным микроорганизмам.

Ученые обратили внимание на опарышей, успешно выживающих даже в очень загрязненных микробами экосистемах. Оказалось, что личинки вырабатывают собственные антибиотики, подавляющие активность опасных бактерий. Около двух лет назад группа во главе с Сергеем Чернышом сумели выделить экстракт таких веществ и превратить его в мощный "усилитель" для существующих антибиотиков, утративших свою эффективность. Так некоторые медикаменты начали в 300-500 раз лучше бороться с биопленками стафилококка.

Сергей Черныш рассказал, что причина успеха заключается в уничтожении микробов-персисторов, неуязвимых для большинства лекарственных средств. Однако биологи пока не могут выделить из "экстракта опарышей" отдельные действующие вещества. Тем не менее они не отчаиваются и занимаются поисками новых методов применения найденного средства. Согласно теории, оно сможет возобновить эффективность многих антибиотиков, которые более неспособны бороться с современными популяциями. В будущем петербургские ученые намерены наладить массовую добычу экстракта из культуры опарышей.