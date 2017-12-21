Учёные доказали, что вагинальный посев не только малоэффективен, но и опасен для младенца

Специалисты из Западного университета Австралии провели общий анализ исследований учёных о вагинальном посеве. Вопреки мнению большинства, они утверждают, что данная практика не помогает новорождённым, а может стать причиной развития смертельно опасных инфекций у младенца. Результаты были опубликованы в Frontiers in Medicine.

Автор исследования Лиза Стинсон утверждает, что мнение о том, что вагинальный посев сможет уберечь новорождённого после кесарево сечения от ряда проблем со здоровьем, ошибочно. Она рассказала, что обмазывания тела младенца марлей, которая содержит вагинальные бактерии его матери, может стать причиной развития смертельных инфекций и сепсиса.

Дети, которые появились на свет при помощи кесарево сечения, более подвержены приступам астмы, аллергии, аутоиммунных расстройств и ожирению в последующей жизни. Ранее специалисты полагали, что причиной этому становится то, что младенец не контактирует с вагинальными бактериями.

Новое исследование учёных Западного университета Австралии систематизировало все сведения о пользе и вреде вагинального посева. В результате они заключили, что о пользе гласит только одно исследование, в то время как вред данной процедуры очевиден, так как она может стать причиной заражения опасными инфекциями.