Ученые: стресс во время беременности сделает ребенка шизофреником

В ходе нового исследования было установлено, что сильный стресс, который испытывает беременная женщина, «запускает» в плаценте гены шизофрении. Как считают ученые, патологии плаценты имеют способность негативно влиять на ранее развитие мозга плода.

Международная группа ученых проанализировала данные о генетическом анализе порядка 2,8 тысячи человек, живущих в США, Германии, Италии и Японии. У 2 038 человек диагностировали шизофрению. Ученые узнали, как протекал период беременности у матерей этих людей. Помимо этого, специалисты установили, были ли во время родов проблемные ситуации.

Оказалось, что беременность матерей тех людей, чьи данные анализировали ученые, протекала по похожему «сценарию». Исследователи обнаружили взаимосвязь генов, связанных с риском развития шизофрении.

Помимо этого, медицинские истории матерей, у которых во время беременности был сильный стресс, имеют похожие особенности. Исследования проводили ученые из Института Либера в американском Мэриленде. В ходе работы специалисты установили, что во время сложно протекающей беременности в плаценте активизируются гены, отвечающие за шизофрению.