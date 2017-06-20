Ученый: В будущем люди смогут уничтожить пришельцев

Таким образом физик-теоретик Александр Березин объяснил парадокс Ферми. По его словам, если бы люди не являлись единственной разумной формой жизни в галактике, то инопланетяне уже давно истребили бы весь человеческий род.

Как рассказал ученый, люди в будущем смогут истребить пришельцев, если они все же решат выйти на контакт. По мнению специалиста, если верить парадоксу Ферми, то инопланетный цивилизации уже давно должны были расселиться по всей галактике, но человечество до сих пор не может обнаружить следы их пребывания.

Несмотря на то, что ученые много раз находили оправдания пришельцам, которые не могут выйти на контакт, Березин выразил уверенность, что такие цивилизации вовсе не должны учитываться при попытке разрешить парадокс. По словам исследователя, в данном случае можно учитывать только то, что в будущем инопланетная жизнь, которая находится на большом расстоянии от Земли, сможет показаться людям, даже несмотря на свои природу и интеллект.

Березин отметил, что такая цивилизация за 100 тысяч лет уже могла полностью освоить галактику и показаться человечеству, однако, так как этого до сих пор не произошло, то можно смело говорить о том, что инопланетян попросту не существует. Он заявил, что именно человечество является первой и пока единственной цивилизацией, которая смогла достичь высокого уровня развития и будет двигаться в направлении изучения чего-то нового.

Исследователь уверен, что освоение галактики в будущем потребует еще больше ресурсов, потому человечество намеренно или нет, но уничтожит другие формы жизни.