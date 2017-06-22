Северных белых носорогов «воскресят» путем клонирования замороженных клеток

Во всем мире осталось лишь две самки северных белых носорогов, особей мужского пола больше не существует. Путем клонирования генетики попытаются «возродить» популяцию данного вида животных и спасти их от полного вымирания.

Надежд на то, что вид северных белых носорогов будет продлен естественным путем, уже не осталось. Ученые решили не сдаваться, в качестве попытки «воскресить» вид данных животных они предложили клонировать носорогов.

Для этого они намереваются использовать ядерную ДНК нескольких северных белых носорогов. Материал был получен из замороженных клеток животных, которые собирались и культивировались в течении последних 30 лет. По мнению ученых, данные клетки пригодны для клонирования.

Как считают генетики, одобрившие данную идею, клонирование замороженных клеток может быть успешным. Так или иначе, данный метод дает хоть какие-то шансы спасти вымирающий вид белых северных носорогов.

Как известно, данный вид носорогов оказался на грани вымирания из-за браконьеров, которые охотились на животных из-за их рога. Существует мнение о том, что рог животных имеет мистические свойства. В итоге, массовое истребление носорогов привело к тому, что в мире осталось лишь две самки, а последний самец скончался несколько месяцев назад.