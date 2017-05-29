Уфологи: НЛО хочет спасти Землю от ядерного оружия для дальнейшего захвата

Исследователи инопланетян уверены, что высокая активность представителей внеземных цивилизаций направлена на то, чтобы помешать людям использовать ядерное оружие. Однако дальнейшие вывод специалистов выглядят не очень миролюбиво – разоружение Земли поможет пришельцам захватить планету.

Уфолог, пожелавший остаться неизвестным, проанализировал поведение НЛО за последние десятилетия и решил, что появление инопланетян в определённых районах связанно с конкретными целями. Оны выбирают те регионы, где поблизости находятся военные базы. Основной целью является ядерное оружие. Лейтенант Боб Джейкоб рассказал, что объект, на котором он служил, имел склады именно с этим видом вооружения. Военный со своими сослуживцами наблюдал НЛО над военной базой, которую потом закрыли по неизвестным причинам.

Другим обоснованием для теории послужили ядерные ракеты, которые отправляли на Луну учёные, однако ни одна из них цели так и не достигла. Специалисты считают, что их выводили из строя инопланетяне.

Из всех этих данных уфолог сделал несколько выводов. Первым стало то, что, возможно, инопланетяне хотят защитить Землю и космос от воздействия человека. По другой его версии, пришельцы хотят снизить оборонные способности человечества, чтобы в дальнейшем захватить планету.