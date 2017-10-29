Первый астронавт-турист: Миллиардер Ричард Брэнсон готовится к полету в космос

О таких планах владелец компании Virgin Galactic, которую считают конкурентом для Blue Origin и SpaceX, рассказал в эфире на радио. По словам Брэнсона, уже через несколько месяцев осуществится его мечта стать первым космическим туристом.

Во время недавнего интервью, миллиардер сообщил, что уже посещает специальные тренировки и готовится отправиться в космос. По словам Брэнсона, уже в скором времени он может стать первым космическим туристом.

Ричарда Брэнсона считают весьма богатым жителем Великобритании. Его состояние эксперты оценивают больше, чем в 5 миллиардов долларов.

Его компания Virgin Galactic намерена выступить первым космическим перевозчиком для туристов, еще в 2017 году они стали продавать билеты на первые путешествия за пределы Земли.

Не так давно, 5 апреля, предприятие миллиардера сообщило о первом запуске двигателей в полете. Суборбитальный корабль VSS Unity смог во время полета привести в действие двигательные установки и достичь скорости сверхзвукового уровня. Именно тогда Брэнсон и сообщил, что в его планы входит стать участником первого туристического полета в космос.