Румынские исследователи поделились очередным открытием, посвящённым доисторическому миру.

В Трансильвании археологи обнаружили кости птерозавра – доисторического летающего ящера. Сообщается, что там же, у соединения двух рек возле селения Вулиара, находился геолог Дэн Григореску, воспитанник университета в Бухаресте.

Во время раскопок учёные заметили часть скелета древнего животного, обитающего на планете более шестидесяти миллионов лет назад, который оказался челюстью. Известно, что останки были найдены ещё в 1984 года, однако начать исследование удалось лишь семь лет назад. В ходе исследования были сделаны выводы, что до смерти челюсть могла доходить до ста десяти сантиметров длины, а также было выдвинуто предположение, что птерозавр имел размах крыльев подярка восьми метров.

Поэтому из этого следует, что подобное строение челюсти давала возможность ящеру целиком поедать яйца других динозавров, а также черепах.