Швейцарские разработчики создали эластичное волокно, способное удлиняться в 6 раз

Швейцарские научные сотрудники сделали очередной успешный шаг в разработке высокоэластичных композитных волокон, которые способны растягиваться и возвращаться в обратное состояние в шесть раз.

Таким же образом было создано оптическое волокно, которое широко применяется в сфере телекоммуникаций по всему миру.

Волокна были созданы благодаря методу термальной вытяжки из преформы, в которой материалы располагаются идентично местонахождению уже на финальной стадии. После нагревания заготовки техники вытаскивают из неё тончайшее волокно, которое по общей длине может достигать несколько километров. Для его создания были применены сополимер в твёрдой и мягкой фазах, при регуляции которых возможно контролирование свойств материи.

Создатели заявили, что применять волокно возможно в вещевой индустрии и измерении максимальной степени растяжения волокна при увеличении сопротивления с помощью роботизированной техники.