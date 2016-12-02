Британские учёные изучили взаимосвязь между молодыми и взрослыми мангустами

Учёные Великобритании совершили очередное открытие, связанное с животным миром. На этот раз объектом стали молодые мангусты.

Целью было изучение причин, из-за которых выбирается то или иное место для охоты.

Зачастую воспитание детёнышей полосатых мангустов происходит под тщательным присмотром более старших особей, именуемыми опекунами. В отличие от других зверей, обучают мангустов не родители, а случайно выбранные взрослые представители.

Известно, что поведение не наследуется от родителей, а вырабатывается путём повторения действий за опекунами. Для успешного результата исследования были взяты микрочастицы усов мангустов.

Во время эксперимента, проведённого учёными, удалось сделать вывод, что юные особи практически полностью переняли модель поведения своих опекунов в случае охоты. Таких мангустов насчиталось восемьдесят процентов из числа всех испытуемых.

Также результаты, полученные после изучения усов, показали, что юные мангусты являются более связанными морально с опекунами, чем со своими кровными родителями.