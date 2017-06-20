Ученые: при дальних перелетах аисты-лидеры экономят силы за счет своих сородичей

Оказалось, что при перелетах на дальние расстояния аисты, являющиеся лидерами в стаях, используют термические потоки. Такие потоки позволяют птицам реже махать крыльями, что увеличивает их выносливость.

Белые аисты, как и многие другие виды животных, пересекают большие расстояния и делятся на группы, где есть лидеры и последователи. Немецкие орнитологи из Констанцкого университета проследили за перелетом стаи из 27 белых лебедей. Птицы мигрировали из Германию в Африку.

На птенцах аистов они установили специальные датчики, которые работают на солнечных батареях. Устройства помогли отслеживать движения птиц. После пяти дней наблюдений ученые собрали полученные данные и резюмировали: аисты-лидеры научились экономить свои силы.

Как стало известно, лидеры среди стаи аистов выбирают для перелета термические потоки. Там птицам лететь гораздо проще, ведь в потоках можно парить и не махать крыльями. Лидеры чаще других членов стаи летят по потокам, тем самым экономя свои силы за счет сородичей. Аисты-лидеры чаще «отдыхают» во время парящих полетов, что сохраняет их выносливость и позволяет им, в случае необходимости, лететь на более дальние расстояния.