Учёные нашли ген, усиливающий вредное влияние алкоголя на сердце

Британские учёные обнаружили ген, дефект которого может стать причиной проблем с эластичными мышцами. При его наличии употребление спиртных напитков может вызвать проблемы с сердцем. Исследования были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Дефектный ген титин был обнаружен ранее, однако он рассматривался только как один из компонентов для правильной работы мышц сердца. Очередные исследования специалистов показали, что при взаимодействии с алкоголем он способен стать причиной проблем со здоровьем, даже для тех, кто употребляет спиртное в небольших количествах.

Учёные провели два исследования, в которых попытались выяснить риск возникновения проблем с сердцем. В первом случае они рассматривали пациентов, страдающих от алкогольной кардимиопатии. Они обследовали 141 пациента, каждый из которых употреблял около 7 бутылок вина в неделю на протяжении минимум 5 лет. Им удалось узнать, что наличие дефектного гена увеличивает шансы для развития заболевания на 13,5%.

Второе исследование было направленно на развитие кардимиопатии у людей, которые употребляют алкоголь в редких случаях. В нём приняли участие 716 человек. В результате учёным удалось узнать, что наличие дефектного гена увеличивает проблемы с сердцем на 30% даже при малых количествах спиртного.