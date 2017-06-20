Ученые нашли способ сделать из труса отважного смельчака

Как рассказал нейрофизиолог Каролинского института в Стокгольме Кристиан Бробергер, за неоправданную агрессию, которая может сделать даже самого трусливого человека смелым, отвечает небольшой участок в гипоталамусе. В ходе экспериментов на мышах ученые установили, как можно обрести храбрость и избавиться от страхов.

Ученым уже давно известно, что насилие и агрессию могут провоцировать появление психологических и физических травм человека. В ходе наблюдения за лабораторными мышами исследователи выяснили, как активизировать «агрессивные» клетки, которые сделают грызуна смельчаком.

Оказалось, что за агрессию в мозге грызунов отвечает часть нервной ткани, расположенная в гипоталамусе. Данная ткань подает в организм специальные гормоны. Когда ученые попытались принудительно регулировать работу данной части мозга, грызуны стали неоправданно-агрессивными.

Ученые проанализировали результаты и пришли к выводу, что подобное влияние может быть и у человека. Так, воздействие на особый участок гипоталамуса может сделать из трусливого человека отважного храбреца. Ученые также отметили, что именно из-за работы гипоталамуса у людей после драки в первые минуты появляется еще большая агрессия и тяга к провокациям.