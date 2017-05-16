Светящийся НЛО, сопровождаемый звуками сирены, озадачил учёных

Охотники за пришельцами натолкнулись на странный сигнал во время сканирования неба. Специалисты полагают, что зафиксированные вспышки света являются способом передачи информации НЛО.

Эксперты из Breakthrough Listen обнаружили странные сигналы во время исследования ночного неба. При помощи радиотелескопов они зафиксировали яркие вспышки света, которым сопутствовал звуковой сигнал, схожий с сиреной скорой помощи. Явление, длящееся несколько миллисекунд, озадачило специалистов. Учёные отмечают, что это не первый случай того, когда в небе наблюдались подобные вспышки. Эксперты полагают, что им удалось наблюдать способ передачи данных между НЛО, или они посылали информацию людям.

Однако так склонны считать не все учёные. Часть из них предпочитает придерживаться более привычных вариантов, называя вспышки явлениями, наблюдаемыми далеко в космосе, а не земном небе. Среди предложенных ими версий самыми распространёнными оказались катаклизмы в чёрных дырах и взрывы звёзд.

Проект Breakthrough Listen был создан в 2015 году, а одним из тех, кто выступил в его поддержку, был Стивен Хокинг. Он был уверен, что люди не единственные разумные существа во Вселенной. За несколько лет существования проекта специалисты нашли около 20 свидетельств НЛО.