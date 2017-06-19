Астрофизик назвал причину отсутствия контактов с инопланетянами в будущем

Астрофизик Итан Зигель рассказал, почему в будущем контакты с инопланетянами будут не возможны. Причина в расширении Вселенной.

Учёные работают над улучшением космической техники, предполагая, что спустя пару веков это позволит вступить в контакт с пришельцами. Однако астрофизик Итан Зигель считает, что специалисты не успеют разработать космолёты для встречи с инопланетянами.

Вселенная всё время расширяется, набирая скорость, и звёздные системы постепенно отдаляются друг от друга. Обогнать законы космоса земные учёные не смогут.

Если есть обитаемые миры где-то на значительном отдалении, то добраться до них не удастся, как и жители этих миров не прилетят к людям, как сообщает «Версия.Инфо». По словам Итана Зигеля, придёт время, когда даже до соседней галактики расстояние составит миллиард световых лет.