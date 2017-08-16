Ученые нашли самую древнюю перхоть на пернатых динозаврах

В Китае был обнаружен скелет микрораптора, которому более 125 миллионов лет. При этом ирландские палеонтологии впервые смогли найти на останках перхоть, подтверждающую, что строение кожного покрова у пернатых динозавров было как у птиц, а не рептилий.

Палеонтологи из Университетского колледжа Корка исследовали под электронным микроскопом скелет микрораптора, который был найден в Китае. Динозавр был очень похожий на ворону, но у него было четыре крыла и питался он мясом. Но ученых удивил тот факт, что на костях удалось рассмотреть крошечные кусочки окаменевшей кожи – перхоть.

Эта находка доказала ряд важных фактов. Во-первых, было подтверждено, что микрорапторы имели оперение уже в Юрском периоде, когда перо только эволюционировало. Помимо этого, несмотря на то, что оперение еще не было окончательно сформировано, кожа динозавров уже подстроилась, чтобы вынести дополнительный груз.

Во-вторых, ученые доказали, что пернатые динозавры не линяли как обычные рептилии. Наоборот, обновление эпидермиса у них происходило как у птиц – крошечными частицами в результате отшелушивания.