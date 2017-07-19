Учёные обнаружили изменения в структуре чёрной дыры в центре Млечного Пути

Исследователи продемонстрировали первые детализованные фотографии сверхмасштабной чёрной дыры в центре Млечного Пути, на которых проявились выбросы необычной формы, ранее не зарегистрированные.

Большинство учёных придерживаются мнения, что в центре любой галактики находится минимум одна чёрная дыра, представляющая собой объект, способный непрерывно захватывать и поглощать материю.

С помощью такого устройства, как интерферометр, в котором удалось соединить мощности всех чувствительных наземных радиообсерваторий, удалось раскрыть часть тайны Вселенной. Одной из главных задач проекта являлось изучение свойств чёрной дыры под названием Sgr A*.

Учёные, изучив снимки, заявили, что электромагнитные волны вокруг изучаемого объекта являются асимметричными, что поразило исследователей-теоретиков. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря собранной информации будет возможно проанализировать изменение чёрных дыр во Вселенной, а также выяснить происхождение выбросов переработанной материи.