Учёные: Дюгони и зелёные морские черепахи помогают понять флору Большого Барьерного рифа

Учёные из Университета Джеймса Кука заявили, что благодаря дюгоням и зелёным морским черепахам удаётся лучше изучать растения Большого Барьерного рифа. По словам ведущего автора Саманты Дж. Тол, эти существа транспортируют семена, что улучшает состояние флоры в данном регионе. Исследование было опубликовано в The Conversation.

Эксперты наблюдали за тем, как питаются зелёные морские черепахи и дюгони, собирая образцы отходов жизнедеятельности. Далее последние просеивались на предмет обнаружения в них семян, которые потом проверили на способность вырастать. Вышло, что количество достаточно большое.

По словам Саманты Дж. Тол, из это следует, что хоть дюгони и зелёные морские черепахи поедают большое количество водорослей Большого Барьерного рифа, одновременно они способствуют и их распространению, как сообщает «Версия.Инфо». Эти существа способны транспортировать семена на расстояние до 650 километров.