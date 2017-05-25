Учёные прогнозировали рост ожирения и заболеваний сердца к 2045 году

Датские учёные провели исследование, которое отражает картину здоровья человечества к 2045 году. После ознакомления с информацией Всемирной организации здравоохранения была создана модель развития сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Были сделаны соответствующие выводы – если население Земли не изменит образ жизни и не пересмотрит рацион питания, то к 2045 году ожирение будет наблюдаться у двадцати двух процентов жителей. На данный момент эта цифра составляет четырнадцать процентов.

Помимо этого прогнозируется рост поражённых сахарным диабетом – учитывая, что сейчас данным заболеванием страдает каждый одиннадцатый, то к назначенной дате это недуг будет у каждого восьмого.

Как известно, сахарный диабет и ожирение тесно взаимосвязаны. Последствиями таких прогнозов также могут стать вынужденное увеличение пространства в транспорте, более масштабный выпуск различных продуктов питания, а также рост бюджетного финансирования в сфере медицины.

И главным отрицательным фактором является уменьшение продолжительности жизни до шестидесяти лет, так как на фоне ожирения могут развиваться заболевания сердца и почек, которые являются трудноизлечимыми хирургическим путём по причине лишнего веса у потенциальных пациентов.