"Красивая метафора": российский футуролог не верит в полную роботизацию будущего

В США журналисты издания Wired проанализировали перспективы робототехники и спрогнозировали внедрение роботов во все сферы жизни человека. С этим не согласился профессор Андрей Коротаев.

Футуролог из российской Высшей школы экономики считает, что полной роботизации в скором будущем не произойдет. Он назвал такой прогноз "красивой метафорой", основанной на современных тенденциях. По мнению Андрея Коротаева, в ближайшие десятилетия роботы займут достойную нишу в жизни человечества и попросту обретут более широкую сферу применения.

Ученый также прокомментировал высказывания журнала Wired относительно развития виртуальной реальности и генной инженерии. Что касается компьютерных технологий, позиция профессора аналогична прогнозу по роботизации - VR будет широко задействована, однако не сможет заменить все существующие области.

А вот предсказание о достижениях медицины более позитивные. Андрей Коротаев считает, что совсем скоро медики смогут успешно лечить большую часть заболеваний при помощи генетического вмешательства.