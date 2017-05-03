Ученые: Черешня останавливает развитие опухолей и лечит атеросклероз

Специалисты утверждают, что о полезных свойствах этой ягоды было известно даже в Древней Греции, где ее применяли как настоящий лекарственный препарат.

Ученые доказали, что такая ягода как черешня содержит в себе очень много полезных свойств. Они перечислили лишь часть недугов, с которыми она помогает справиться организму человека, либо же останавливает их прогрессирование. Так, согласно их исследованию, черешня останавливает развитие опухолей и лечит атеросклероз. Черешня поможет тем, кто страдает от аллергии, подагры, артроза и ревматизма.

Ученые объяснили, благодаря чему черешня может оказывать такое благотворное влияние на организм. По их словам, в ее состав входят такие растительные полифенолы как флавоноиды. Они обладают укрепляющим свойством для стенок сосудов, а также могут выводить токсины из организма. Помимо этого, из-за содержащегося в ягоде мелатонина, она имеет свойство успокаивать нервную систему. Всего 60 миллилитров ее сока могут подействовать как антидепрессант.