Новейший метеоспутник США вышел из строя спустя три месяца

Как отмечает издание Usa Today, устройство GOES-17 потеряло возможность использовать технологию расширенного базового тепловизора, который являлся его основным инструментом.

Новейший метеоспутник США GOES-17 вышел из строя спустя три месяца после начала работы в космосе. Такую новость зарубежное агентство передает, ссылаясь на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Как стало известно, главной целью использования спутника было отслеживание метеорологических показателей западного полушария Земли. Устройство должно было обладать высокой мощностью и предсказывать появление серьезных стихийных катастроф.

Пока что метеоспутник США остается на заданной орбите. Тем временем специалисты пытаются понять, чем был обусловлен его выход из строя и как можно устранить негативные последствия.

Ранее СМИ передавали комментарий представителя "Роскосмоса", который рассказал, когда состоится запуск спутников "Кондор-ФКА".