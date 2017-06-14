"Куры да коровы": Человек практически выжил диких млекопитающих с планеты

Наша цивилизация уже уничтожила порядка 83% всех неодомашненных животных и заполонили территории взращиваемым скотом. Такие данные получили сотрудники американского Университета Рутгерса.

По подсчетам ученых, человеческая популяция в 7,6 миллиарда особей занимает лишь 0,01% от всего живого на планете. Однако развиваясь, люди постепенно выживали дикую флору и фауну со своих территорий. Например, домашние куры составляют до 70% от всех живущих на Земле птиц. Их кости попадают в почву и провоцируют развитие геологической эры антропоцена.

Из-за человека на планете осталось очень мало диких млекопитающих. Их число составляет лишь 4%. 36% от общего количества занимают люди, а все остальное - скот, подавляющее большинство которого - крупные рогатые виды и свиньи.

Пол Фалковски вместе с коллегами предполагает, что именно антропогенная деятельность приведет к 4-й волне массовой гибели всего живого на Земле. Ведь по примерным оценкам, за последние 50 лет человек уничтожил половину всей фауны. Такую жертву мы приносим в угоду распространения фермерского производства.

Автор исследования отмечает, что одним из наиболее негативных побочных эффектов освоения планеты является сокращение видового разнообразия. В глобальной картине всё сводится к заполнению мира животных курами и коровами. Пол Фалковски своей работой показал негативные тенденции в изменении баланса биомассы. Он призывает производителей задуматься на аппетитами и позаботиться об экологической системе Земли.