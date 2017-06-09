Специалисты объясняют, что новое устройство помогает человеку не чувствовать запаха вкусной пищи и так отказываться от поедания лишних калорий. "Гаджет" представили в Вене на Европейском конгрессе по ожирению.

Медики из Израиля изобрели затычки для носа, помогающие похудеть‍. Подробнее о них рассказал доктор Дрор Дикер, который работает в одной из крупных больниц Петах-Тиквы. По его словам, тема, которую он изучал вместе с командой, изучена недостаточно хорошо, однако основываясь на полученных знаниях, им удалось сделать некоторые выводы. Например, доктор утверждает, что запахи очень сильно влияют на аппетит, и если лишить человека возможности к обонянию, он перестанет хотеть есть сладкую пищу.

Исследование ученых связано с тем, что с каждым годом проблема ожирения становится все серьезнее и серьезнее. Оно может развиваться из-за определенных заболеваний, а после часто вызывает появление других. Тем не менее, часто для похудения достаточно лишь создать дефицит калорий. Этого можно достичь с помощью затычек от израильских медиков. Они пропускают воздух, но не дают просочиться запахам, так что помогают человеку есть до насыщения и отказываться от лишних порций и сладкого.