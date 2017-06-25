Из «Зоны-51» сбежал пришелец со «щупальцами»

Уфологи сообщили, что над «Зоной-51» была замечена черная дыра, которая имела много «щупальцев». Произошедшее было заснято на фотопленку. Исследователи утверждают, что на фотографии может быть изображен агрессивно настроенный против землян инопланетянин, который сбежал из «Зоны-51» и сейчас он может объявиться в любой точке нашей планеты.

Социальные сети просто взорвались от опубликованной фотографии из «Зоны-51». На фотографии действительно присутствует необъяснимая черная дыра со «щупальцами». Уфологами было выдвинуто множество версий. В одной из версий говорилось о том, что секретный американский объект допустил побег агрессивного пришельца, который на данный момент может быть замечен в любой точке Земли и его местонахождение неизвестно.

Скептики же высказались о том, что на фото может быть изображен разлив нефти. Военные могли сделать специальную дыру, чтобы дать «черному золоту» скопиться в одной территории. Версия скептиков не особо удовлетворила общественность и верящие в инопланетное существование люди остались при своем мнении.