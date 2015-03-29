По словам лингвистов, человечество забывает о словах благодарности

Отношения между людьми чаще всего построены на взаимности, но при этом люди очень часто забывают о том, чтобы поблагодарить человека за какую-либо помощь. К такому выводу пришли лингвисты, которые проводили исследования в Австралии, Великобритании, Европе и Эквадоре.

Социальное взаимодействие подразумевает в себе выполнение разных действий. Очень часто предоставляя человеку безвозмездную помощь люди не получают за нее благодарность, поскольку люди забывают проявить вежливость и просто сказать «Спасибо».

Однако в то же время, то что человек не услышал слова благодарности за его помощь, еще не значит, что это признак невежливости или отсутствие хорошего воспитания. Отсутствие этих слов, как показало исследование, в большинстве случаев связано с тем, что люди не благодарят других, когда то, что они в итоге получают, было ожидаемым. К примеру, в таких случаях, когда человек просит передать соль, слово «спасибо» упускается, потому что эта просьба одна из условий комфорта в совместном существовании.