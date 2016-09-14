Учёные: Мужчины склонны лучше находить правильную и короткую дорогу

Знакомая ситуация, когда в сбившейся с пути паре женщина узнаёт правильную дорогу у прохожих, а мужчина пытается отыскать её сам, теперь имеет научное обоснование. Его представили психологи Калифорнийского университета, о чём пишет Memory & Cognition.

Учёные под руководством Александра Буна провели два теста. В первом участие приняли 68 человек. Их попросили пройти простой компьютерный лабиринт и рассказать, на какие чувства они опирались, какую стратегию использовали и увлекаются ли они видеоиграми.

Второй эксперимент с 72 участниками предполагал прохождение разных версий такого же лабиринта – с ориентирами и без. Выяснилось, что женщины склонны ходить знакомыми или популярными дорогами или просто блуждать. А вот мужчины находят дорогу самостоятельно, опираясь на аналитику и правило «чем короче, чем лучше».

Разница в мышлении мозга быть вызвана недостатком знаний в нахождении дороги, а также в разном уровне любви к играм. Теперь учёные намерены доказать свои результаты на практике в условиях реального мира.