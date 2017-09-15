Ученые: Низкокалорийная диета помогает замедлить старение

Специалисты, трудящиеся при Сколковском институте науки и технологий, а также при Гарвардской медицинской школе, выяснили, что продолжительное соблюдение низкокалорийной диеты на клеточном уровне влияет на организм и даже способна замедлить старение, передает агентство Aging Sell.

Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что низкокалорийная диета помогает замедлить старение. В подтверждение этой теории они приводят данные по эксперименту, который был проведен на лабораторных крысах. Для него были отобраны животные 16 разных возрастных групп. Специалисты стремились понять, насколько быстро в разных отрывках жизни происходит процесс метилирования ДНК (эпигенетический процесс, который не нарушает последовательность генетического кода, однако навешивает на него дополнительные метильные группы).

Помимо этого, целью ученых также было выяснить, каким образом низкокалорийная диета влияет на данные эпигенетические изменения. В результате они доказали, что подопытные крысы, которых заставляли ее придерживаться, не показывали настолько быстрых возрастных изменений. Специалисты уточняют, что эффект будет ощутим даже после кратковременного сокращения калорий, однако все же они советуют менять образ жизни.