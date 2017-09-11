Шотландцы сняли на камеру светящийся портал в ночном небе

Уфолог Тайлер Ли рассказал на популярном Youtube-канале secureteam10 о странном явлении в регионе Мидлотиан. Один из пользователей видеохостинга снял на камеру светящуюся область в облаках.

По словам автора кадров, он пытался снять Луну над Холмами Пендалл. Но вместо этого он заметил некое светящееся образование, которое несколько часов приковывало к себе внимание местных жителей, а затем исчезло перед рассветом.

Тайлер Ли не стал классифицировать явление наверняка и определять его природу. Однако предположил, что шотландец заметил в небе портал между измерениями. Синий свет весьма необычно излучался среди облаков и был совершенно непохож на лунный. Уфолог считает, что феномен нельзя объяснить и наземным прожектором. Ведь при выключении такой аппаратуры световое пятно гаснет резко. Тогда как предполагаемый портал довольно медленно сокращался к одной точке, пока полностью не пропал.