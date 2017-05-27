Ученые: Хищные гигантские черви заполонили всю Францию

Французские ученые на днях сделали сенсационное заявление, когда обнаружили по всей территории страны гигантских червей, которые могут достигать метра в длину. Кроме того, данные червы являются опасными хищниками.

Метровые черви заполонили Францию, утверждают все мировые средства массовой информации. Исследователи были шокированы, когда в плодородной земле смогли найти гигантских размеров червей. Биологи изучили необычные виды и заявили, что такие червы обычно обитают в Африке. Также обнаружили и опасность данных организмов, поскольку они являются настоящими хищниками и охотятся на простых дождевых сородичей.

По предположению, подобные метровые черви могли попасть в грунт с необычными экзотическими растениями, которые часто транспортируются в европейские страны. Пока биологи не понимают, как по всей стране будут ликвидировать хищных червей.