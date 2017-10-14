Ученые объяснили исчезновение коренного населения Северной Америки

По словам группы специалистов, трудящихся для общего дела в Университете Тулейна Нового Орлеана, а также Иллинойском университете в Урбане-Шампейне, коренные американцы‍, скорее всего, покинули территории из-за недостатка пресной воды на побережье Луизианы.

На портале Иллинойского университета предоставлена информация по поводу исследования ученых об исчезновении поселения коренных американцев, проживающих в XIII веке нашей эры в нижней части долины реки Миссисипи. Именно они возвели в той местности знаменитые курганы, которые сохранились до сегодняшнего времени. Исследуя останки умерших представителей этого поселения, а также предметов быта, которые удалось обнаружить в ходе раскопок, специалисты предположили, что там проживали около полутысячи человек, однако в один момент они ушли из местности.

Это исчезновение и попытались объяснить ученые. Они провели анализ соотношения изотопов углерода древесного угля, который был найден в той местности, и поняли, что со временем естественные условия заставили коренное население Северной Америки покинуть ее. Скорее всего, в местные пресные водоемы стала попадать соленая вода, что и вынудило людей искать более благоприятные условия для проживания.