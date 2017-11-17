Робот Stickman от Disney Research умеет делать сальто в полете

Сотрудники компании объяснили, что секрет этой подвижности их нового робота состоит в том, что робот может вращаться с помощью особых сегментов, которые использовались при его создании.

Основной трудностью в работе над созданием робота является поддержка баланса. Разработчикам приходится очень долго думать о том, как удержать его на поверхности, чтобы он не падал. Новый робот компании Disney Research может удивить своими способностями, поскольку некоторые роботы уже научились стоять на ногах и при этом поднимать одну из своих конечностей, однако они не способны выполнять сложные упражнения, как Stickman.

В своей комплектации робот содержит 3 сегмента, соединяющие петли и поршни. Это было главной целью данной разработки, поскольку именно поршни помогают роботу менять положение собственного тела, за счет этого робот и смог выполнять сложные трюки, такие как переворот и сальто. При этом робот не падает за счет наличия в его конструкции инерциального блока и лазерного дальномера, которые определяют высоту и скорость для того, чтобы удержать баланс, когда робот приземляется. Именно поэтому робот может без каких-либо затруднений выполнять сальто в полете.