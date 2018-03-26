В Индии на скалах нашли изображения пришельцев в костюмах и НЛО

Более 10 тысяч лет назад люди уже сталкивались не только с НЛО, но и самими пришельцами. Такое заявление сделали ученые после археологических раскопок в Индии.

Во время проведения раскопок в скалах, которые находятся в индийском штате Чхаттисгарх, исследователи обнаружили весьма странные наскальные рисунки. На них были изображены пришельцы в космических костюмах, кроме того, рядом с ними заметили летающие тарелки. Примечательно, что костюмы пришельцев больше напоминали современные скафандры, а НЛО изображали с антенной и на маленьких ножках.

Уфологи предположили, что наскальным рисункам не более 10 тысяч лет, уже тогда инопланетяне могли показываться людям и пытались выйти с ними на контакт. Вскоре исследователям удалось найти картины, которые опровергли теорию о встрече людей с пришельцами.

После того, как ученые изучили фотографии с места раскопок, они заметили на них людей с оружием. Отмечается, что картины были выполнены в естественных тонах и спустя длительное время даже не повредились. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что изображение пришельцев на скалах могло быть лишь воображением древних людей, на самом деле они не встречались с инопланетянами.