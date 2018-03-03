Роботы смогут учиться у людей на наглядном примере с помощью разработки NVIDIA

Специалисты разработали способ для обучения роботов, чтобы те могли выполнять требуемые от них действия, просто наблюдая за работой людей. В ходе эксперимента робот Baxter научился поднимать и перемещать кубики разных цветов, а также игрушечный автомобиль. Ученые предполагают, что это приведет к тому, что роботы смогут работать, учась у людей, которые даже не разбираются в технологии искусственного интеллекта.

Разработчики создали систему на основе нескольких нейронных сетей, которые ответственны за восприятие, планирование и обучение на базе только зрительной памяти. В будущем ученые планируют научить роботов запоминать все движения человека, чтобы повторять за ним все действия. Возможно, роботы смогут заменить человека на разных предприятиях. Поначалу они могут выполнять не совсем трудную работу, как открывание двери или перемещение предметов, однако в будущем роботы смогут также научиться взаимодействию с людьми и помогать пожилым людям. Люди смогут на наглядном примере обучать роботов, даже не имея при этом никаких знаний в сфере робототехники или развития искусственного интеллекта.

Систему создали благодаря исследованиям в лаборатории робототехники NVIDIA. Ее открытие состоялось в 2017 году. На сегодняшний день там работает всего 6 разработчиков, однако летом компания собирается открыть офис, который будет прилегать к университету в Вашингтоне.