Учёные обнаружили ошибки при составлении прогнозов погоды

Учёные из международной команды обнаружили ошибки при составлении прогнозов погоды. По словам ведущего автора Маркуса Джонсона, всё дело в том, что не учитывается облачная микрофизика. Исследование представили в Advances in Atmospheric Sciences.

Эксперты отмечают, что во многих метеоцентрах используется унифицированная модель прогнозирования климата и погоды. В Метеорологическом бюро Великобритании следят за контролем и развитием этой модели, потому её работу можно анализировать. Однако, по словам Маркуса Джонсона, система только недавно начала учитывать интервал в 1,5 километра. Этот показатель предназначен, чтобы определять образование облаков и количество осадков. Учёные называют его особым полем – облачной микрофизикой.

Именно при проверке данных по этому параметру часто возникали ошибки. Унифицированная модель прогнозирования климата и погоды была изначально разработана и настроена, чтобы определять очень большое количество осадков. Из-за этого когда международная команда учёных проверила данные по двум случаям, оказалось, что система создала совершенно нереалистичный прогноз. Именно поэтому синоптики могут ошибаться, когда пишут о штормах и ливнях, как сообщает «Версия.Инфо».