Ученые рассказали, что произойдет с Солнечной системой после гибели человечества

В будущем Солнечная система станет практически неузнаваемой, потому живущие в ней существа после гибели человечества не смогут так просто раскрыть все загадки Вселенной. Такое заявление сделал американский астрофизик Этан Сигель.

Ученый из США решил рассказать о том, что произойдет с Солнечной системой сразу же после гибели всего живого на Земле. По словам Сигеля, Солнце начнет расти и станет больше в 300 раз, а в космосе станет гораздо меньше газа и пыли. Тусклые старые звезды начнут скапливаться в пределах большого эллиптического гало, а Земля и вовсе может стать сухой и каменистой планетой без атмосферы.

Исследователь также не исключает вероятности того, что сама Солнечная система превратится в планетарную туманность, а Млечный путь начнет поглощать свои галактики-спутники. Сигель заявил, что пройдут миллиарды лет и тогда новые разумные существа, которые могут появиться на Земле, начнут думать о том, чтобы колонизировать другие планеты.