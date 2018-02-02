В Сан-Диего ученые смогли остановить сердце с помощью света

В Сан-Диего специалисты научились управлять размерами мышечной ткани с помощью света. Интересно, что в создании искусственной мышечной ткани важную роль играет графен. Именно он преобразовывает движение света в электричество.

По мнению ученых, новая методика станет очень полезной в области медицины. Благодаря приобретенным знаниям можно будет разрабатывать кардиостимуляторы нового образца. Стоит отметить, что графен также способен полностью изменять рост клеток человека. С помощью этой особенности в будущем станет возможным вживление графена в тело и контролировать работу сердца. Биологи отметили, что тогда, когда новая методика уже будет опробована, то она облегчит сложные операции на сердце (в том числе и пересадки) и эти процедуры будут проходить быстрее.

Напомним, что недавно ученые выяснили, какую пользу несет в себе повышение температуры. Исследования проводили на лабораторных крысах. Оказывается, что сбивать температуру во время болезни - не всегда хороший вариант. Специалисты заявили, что именно при повышенной температуре тела сильнее работает иммунитет.