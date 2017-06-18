Российские ученые раскрыли природу пылевых облаков на Луне

О новом открытии отечественной науки рассказал профессор Сергей Попель из НИУ Высшая школа экономики. Подробное описание явления опубликовали в издании Journal of Physics: Conference Series.

В ходе космических миссий на Луну, аппараты Surveyor и Apollo зафиксировали рассеивание солнечного света в своеобразных пылевых облаках вблизи поверхности спутника. Это вызвало интерес исследователей, ведь при отсутствии атмосферы такого случаться не должно. Плазменно-пылевую природу облаков частично подтвердили показания советских кораблей "Луна-19" и "Луна-22".

Физики предположили, что пыль поднимается с поверхности Луны после ударов небольших космических тел. Чтобы проверить это, они объединились с американцами в рамках миссии исследовательской лунной миссии LADEE. Используя ударный ионизационный датчик LDEX, ученые зафиксировали пылевые частицы у космического тела на различных высотах.

Данные, полученные с приборов, исследователи сравнили со своей теоретической моделью и обнаружили сходства. Оказалось, что на Луну непрерывно падают множество очень маленьких метеороидов. Их размеры колеблются от нескольких микрон до миллиметров. Своим падением тела постоянно выбрасывают поверхностные вещества, некоторые из которых находятся в расплавленном состоянии. Какая-то доля потревоженных частиц устремляется в космос, но слишком медленные остаются и формируют плазменно-пылевые облака.

Сергей Попель отметил, что пока проект находится на стадии простой модели. Более подробно процесс образования облаков удастся изучить после запуска лунных миссий "Луна-25" и "Луна-27". Особое оборудование, запущенное на этих аппаратах, установит более подробные данные. В частности, ученых интересует влияние рельефа, который заставляет частицы подниматься под разными углами.