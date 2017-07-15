Учёные: Благодаря новому созданному веществу можно реставрировать картины

Итальянские химики синтезировали специальное вещество для реставрации картин, которые были в режиме консервации клейкой лентой.

Этот гидрогель позволяет убрать все остатки клейкой ленты, которые оставались на полотнах и рисунках. Для этого был использован водный раствор с добавлением органического растворителя, который не причиняет вреда краскам.

Эмульсия была введена в гидрогель, который является весьма эластичным и наносился на клейкую ленту. Вещество, находящееся на ленте, реагирует на растворитель и приходит с ним во взаимодействие.

Отмечается, что исследователи добились успеха в реставрации картин ещё шестнадцатого века с помощью созданного вещества.

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