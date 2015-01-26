Эксперты определили, какой размер груди делает женщин счастливыми

Многие ошибочно полагают, что большой размер груди делает женщин невероятно счастливыми. В то же время исследователи провели опрос среди женщин, который показал обратное.

Сотрудники клиники пластической хирургии в Великобритании провели опрос среди представительниц прекрасной половины человечества для того, чтобы выяснить, какой размер груди делает женщин наиболее счастливыми. Также исследователи поинтересовались, влияет ли размер груди на повседневную жизнь девушек.

Данные опроса показали, что наиболее счастливыми считаются женщины с третьим размером груди, они же отметили, что бюст никак не влияет на их повседневную жизнь. Менее довольными оказались обладательницы четвертого размера, в обычной жизни из-за большого размера бюста у них возникают маленькие неудобства, к тому же, наблюдаются небольшие проблемы со здоровьем.

Самыми несчастными оказались женщины с пятым и более размером груди. Они пожаловались на то, что им крайне сложно подбирать нижнее белье и одежду, грудь мешает заниматься спортом, элементарная работа по дому иногда становится пыткой. Кроме того, наблюдаются сильные боли в спине, женщины с большой грудью не отказались бы от пластической операции по уменьшению бюста, чтобы облегчить страдания.

Стоит отметить, что женщины со вторым размером груди тоже не чувствуют себя счастливыми. Несмотря на то, что бюст им абсолютно не доставляет дискомфорта, они мечтают увеличить грудь на пару размеров.