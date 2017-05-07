Американские учёные изучили, каким образом птицы из Австралии находят общий язык

Учёные из Соединённых Штатов Америки обнаружили, что австралийские расписные малюры имеют способность распознавания одних птиц от других, а также умеют строить отношения между собой для совместной добычи пропитания и групповой защиты.

Уникальностью этого вида считается то, что данные виды совместно находятся на одной территории только с себе подобными – остальные птицы рискуют попасть в немилость к малюрам. Маленькие певчие птицы из Австралии в пищу употребляют насекомых, живут семьями и размножаются в один и тот же сезон.

Главной средой обитания считаются кустарники эвкалипта, которые становятся домом на многие годы – для малюр не входит в привычку кочевать. При совпадении территории наблюдается дружеское взаимодействие без агрессивных нападений.

Экологи утверждают, что, несмотря на долгожданное удивительное открытие, так как изначально ожидалась конкурентная борьба, гипотеза о подобной модели поведения у пернатых имела место быть ещё ранее.