В Аргентине на идеально круглом острове уфологи нашли базу пришельцев

Уфологи все чаще стали находить свидетельства НЛО по всему миру. На этот раз они заявили о том, что пришельцы обустраивают свои базы по всему миру и им удалось найти одну из них.

Как рассказали специалисты по внеземным цивилизациям, пришельцы устроили себе базу на в Аргентине на невероятно загадочном острове возле реки Парана. Примечательно, что остров представляет из себя идеально ровный круг диаметром в 120 метров. Как рассказали исследователи, они решили назвать остров "Глаз". Главная особенность острова заключается в том, что он медленно вращается и добраться до него крайне сложно.

Специалистам удалось это только со второго раза, они заметили, что вода вокруг "Глаза" слишком холодная и найти дно довольно сложно. Уфологи пообщались с местными жителями, которые рассказали, что часто по ночам замечают странные светящиеся огни, поднимающиеся и опускающиеся на остров.

В связи с этим исследователи пришли к выводу, что пришельцы обосновали свою базу на острове. Специалисты не исключили возможности, что остров мог образоваться и по природным причинам, однако его идеальная круглая форма и частые появления НЛО говорят о том, что "Глаз" является базой пришельцев.