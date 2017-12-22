Ученые экспериментально доказали опасность работы в ночные смены

Специалисты взяли для эксперимента шестерых молодых мужчин, которых за шесть дней перевели на ночное бодрствование и активность. Оказалось, всего через пару дней у них нарушилось нормальное функционирование организма и начали проявляться негативные последствия.

Научное издание PNAS передает выводы ученых, которые экспериментально доказали опасность работы в ночные смены. Трудясь при Университете Боулдера, штат Колорадо, они провели опыт с участием указанного количества добровольцев. Это были молодые мужчины, самому старшему из которых не исполнилось 30 лет. Все шесть дней они оставались под наблюдением ученых и регулярно сдавали анализ на кровь.

В первые несколько дней перемены в их расписании были не совсем значительными, однако уже под конец они перевелись на обратный режим, в ходе которого они оставались бодрствовать на ночь, а суточную норму сна (8 часов) выполняли днем. По итогам оказалось, что в их организмах сбились более 129 соединений белков, которые отвечают за обмен веществ и содержание сахара в крови. Это помогло ученым понять, по какой причине те, кто работает в ночные смены, чаще страдает от сахарного диабета.