Ученые: "Зависание" в интернете во время работы помогает сотрудникам преодолеть скуку

Как удалось выяснить, бесцельное "зависание" в сети вовсе никак не влияет на продуктивность сотрудников офисов, а даже наоборот, помогает им преодолевать скуку. Такой вывод сделали ученые в ходе своего очередного исследования.

Американских и израильских ученых заинтересовал вопрос о том, как может повлиять использование интернета работником офиса в личных целях. Они выясняли, влияет ли это на продуктивность или просто помогает преодолеть скуку. В ходе исследования были опрошены более 460 сотрудников американского университета, у них поинтересовались, часто ли они бесцельно "зависают" в интернете и как это влияет на их работу.

Как оказалось, сотрудники чаще всего бесцельно "бродят" по интернету и рассматривают различные сайты и мемы в том случае, если у них маленькая нагрузка во время работы, таким образом они могут побороть скуку в рабочее время. В то время, как у работников довольно много обязанностей, они не заходят в интернет ради того, чтобы рабочее время пролетело быстрее, таким образом они на время отвлекаются, чтобы побороть стресс, после чего вновь берутся за работу.

Исследователи отметили, что "зависание" сотрудников в сети никак не влияет на их продуктивность.