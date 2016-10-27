Ученые: В неопределенности отношений партнеров‍ есть польза

По мнению ученых, когда партнеры неуверенны в чувствах друг друга, это привносит новые краски в их отношения и оживляет интерес, однако для какой-то пары это может стать спасением, а для другой - разрушающим фактором.

Международная группа ученых решила проверить, как на отношения между партнерами влияет неопределенность, то есть неуверенность в чувствах другого. Стоит отметить, что они подразумевали не только те отношения, которые лишь начинают зарождаться, а и те, что есть между устоявшимися парами.

По мнению ученых, люди всегда реагируют на чувства других. При этом, чаще всего они отвечают взаимностью к тем, кто выражает к ним симпатию, а также недоброжелательно к тем, кто показывает к ним неприязнь. Тем не менее, реакция происходит даже тогда, когда партнер не знает, как к нему относится человек, к которому он испытывает чувства.

С одной стороны, некоторых это может настораживать и отталкивать, однако для других такая непредсказуемость может сыграть привлекающим фактором. Шесть этапов исследования этой темы показали, что чаще люди все-таки склонны разрывать отношения с теми, в чьих чувствах неуверенны, однако есть доля людей, которых неопределенность лишь побудит начать или продолжить отношения.