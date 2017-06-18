Группа ученых из Израиля и США провела исследование относительно того, как на сегодняшний день на Земле обстоит ситуация с распределением биомассы. По их данным, этот показатель для людей составляет всего лишь 0,06 млрд тонн углерода, что указывает на невысокий процент среди других видов.

Ученые рассчитали, что на людей приходится лишь 0,01% от всей биомассы на Земле‍. Объединившись для масштабного исследования в израильском Институте имени Вейцмана, они, образно говоря, провели перепись всех видов животных, растений, а также узнали, какое значение для планеты имеет биомасса человечества. Специалисты считают, что результаты их работы имеют важное значение и могут заинтересовать тех, кто хочет изучать общую динамику и развитие всей биосферы, а также ее естественную реакцию на нехарактерные климатические изменения, которые зачастили особенно в последние годы.

Массу всех живых и неживых представителей земной флоры и фауны перенесли в те значения, которые бы соответствовали их углеродной массе. Ученые выяснили, что это суммарное значение составляет 500 млрд тонн углерода. Большая часть их них пришлась на грибы (12 млрд тонн), археи (7 млрд тонн) и простейших представителей живых организмов (4 млрд тонн). Среди этих значений показатель, который указывает на биомассу всех людей, кажется ничтожным - всего 0,06 млрд тонн углерода.