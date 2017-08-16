Илон Маск показал пилотируемый корабль Dragon 2, который заменит российский «Союз» для миссий МКС

В 2019 году истекает действие срока договора между «Роскосмосом» и NASA, после этого момента российский «Союз» больше не будет доставлять космонавтов на МКС. Основатель компании Space X уже опубликовал в своем Twitter снимок корабля, который может заменить космический аппарат из РФ.

В Twitter Илона Маска появился снимок, на котором показан грузовик Dragon, адаптированный под пассажиров и их перевозки. Данный аппарат уже неоднократно переправлял груз на МКС. Теперь же, его модернизировали, в грузовик добавили бортовое оборудование и изменили вид салона.

Отмечается, что новый Dragon 2 может теперь не только доставлять на МКС груз, на его борту могут летать и космонавты. Пилотируемый корабль, отмечают эксперты, может заменить российский «Союз». Известно, что долгосрочный контракт между Россией и NASA заканчивается в следующем году.

По данным, осенью 2019 года с космодрома в США будет стартовать Starliner от Boeing. Затем, на МКС может отправиться и Dragon 2, созданный компанией Илона Маска. В России новость о найденной замене «Союзу» пока не комментировали. Также не известно, есть ли у «Роскосмоса» перспектива продолжить сотрудничество с NASA и участвовать в экспедициях на МКС.