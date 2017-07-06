В Венгрии археологи нашли скелет ребенка с зеленой рукой-мумией

В Венгрии специалисты столкнулись с весьма редким случаем мумификации. Им удалось найти скелет и практически полностью сохранившуюся руку со странным окрасом.

Буквально недавно археологи занимались раскопками в Венгрии и на кладбище Nyárlőrinc в старой деревне вскрыли более 500 гробниц. Везде они находили скелеты людей, а также те вещи, которые похоронили вместе с ними. Когда специалисты вскрыли могилу ребенка, то, что оказалось внутри, привело их в недоумение. На дне могилы был обнаружен детский скелет и практически полностью сохранившаяся рука-мумия зеленого цвета.

Исследователей заинтересовал данный феномен, они отметили, что ранее им попадались скелеты, которые со временем приобрели зеленый оттенок, однако никогда не находили конечности, которые практически полностью сохранились. Зеленый оттенок, по словам ученых, кости могут получить благодаря меди, которая содержалась в украшениях, похороненных вместе с покойными.

В могиле ребенка исследователи нашли медную монету и предположили, что на похоронах ее вложили усопшему в руку в качестве погребального подношения. Со временем медь проникла в ткани руки и смогла защитить их полного распада. Таким образом специалисты объясняют странный феномен, однако пока у них нет предположений, почему мумифицировалась только одна рука, а не все тело.