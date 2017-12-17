Ученые разработали самую передовую в мире камеру для поиска пришельцев

Международная команда физиков и астрономов создала самую передовую в мире камеру по поиску внеземной жизни. Устройство Darkness дает астрономам мощный инструмент для определения экзопланет вокруг других звезд.

Автор исследования и физик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Бенджамин Мазин утверждает, что новая камера Darkness предназначена не для того, чтобы снимать большие панорамы или делать снимки из космоса. Устройство в первую очередь рассчитано на то, чтобы обнаружить экзопланеты вокруг близлежащих звезд и улучшить поиск внеземной жизни.

Камера Darkness может помочь астрономам определить, содержит ли атмосфера на экзопланете водород, метан или другие химические вещества, которые могут указывать на наличие инопланетной жизни. В дополнение Darkness предлагает перспективу выявления совершенно новых популяций экзопланет, которые обычно недоступны другим космическим аппаратам.